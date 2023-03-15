В Новосибирске весенние каникулы в школах начнутся с 24 марта

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В школах Новосибирской области весенние каникулы начнутся с 24 марта 2023 года.
У школьников из Новосибирской области каникулы после третьей четверти начнутся 24 марта и продлятся неделю, до 3 апреля. Такие сроки каникул называет министерство образования региона. При этом каждая отдельная школа вправе менять график каникул, чтобы он был удобнее ученикам и педагогам.
Стандартный срок отдыха между четвертями — неделя. На каникулах школы продолжат работать, а школьники при желании смогут посещать занятия дополнительного образования.
Уже известно, что в некоторых школах Новосибирской области неделя отдыха начнётся 20 марта, по специальному графику.
Разные будут и сроки завершения учебного года. Так, ученики 1-4 классов и 11-классники уйдут на каникулы 25 мая, а все остальные — на неделю позже. В некоторых школах у некоторых классов занятия могут продлиться до 8 июня.
Ранее аналитик в сфере образования оценил идею сокращения летних каникул. По его мнению, учиться летом в жару — это ни для кого не является позитивным и облегчающим жизнь.
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