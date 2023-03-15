Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске весенние каникулы в школах начнутся с 24 марта

Фото В Новосибирске весенние каникулы в школах начнутся с 24 марта
Фото В Новосибирске весенние каникулы в школах начнутся с 24 марта

Фото: Freepik.com

В школах Новосибирской области весенние каникулы начнутся с 24 марта 2023 года.

У школьников из Новосибирской области каникулы после третьей четверти начнутся 24 марта и продлятся неделю, до 3 апреля. Такие сроки каникул называет министерство образования региона. При этом каждая отдельная школа вправе менять график каникул, чтобы он был удобнее ученикам и педагогам.

Стандартный срок отдыха между четвертями — неделя. На каникулах школы продолжат работать, а школьники при желании смогут посещать занятия дополнительного образования.

Уже известно, что в некоторых школах Новосибирской области неделя отдыха начнётся 20 марта, по специальному графику.

Разные будут и сроки завершения учебного года. Так, ученики 1-4 классов и 11-классники уйдут на каникулы 25 мая, а все остальные — на неделю позже. В некоторых школах у некоторых классов занятия могут продлиться до 8 июня.

Ранее аналитик в сфере образования оценил идею сокращения летних каникул. По его мнению, учиться летом в жару — это ни для кого не является позитивным и облегчающим жизнь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13499
Жители Новосибирска увидят спектакль «Кипящие страсти» с Ниной Усатовой и Андреем Ургантом 15 марта
13193
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
9784
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9611
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
9277
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
8521
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8403
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска