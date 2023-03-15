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Командир элитного батальона «Вега» из Новосибирска Панфёров рассказал о награждении бойцов

Фото Командир элитного батальона «Вега» из Новосибирска Панфёров рассказал о награждении бойцов
Фото Командир элитного батальона «Вега» из Новосибирска Панфёров рассказал о награждении бойцов

Фото: Андрей Панфёров/ВК

Новосибирский элитный отряд «Вега» продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО.

Бойцы элитного отряда «Вега» из Новосибирска под командованием Андрея Панфёрова получают боевые награды. Об этом руководитель отделения рассказал изданию «МК в Новосибирске».

«Идет процесс оформления наград. Они проходят определенные инстанции. Военнослужащие представлены к боевым наградам. Солдатским. С большой буквы. Это медали «За отвагу», «Суворова», Орденам Мужества. Вот такие настоящие награды, которые говорят о том, что человек именно воевал», — рассказал командир «Веги».

По словам Панфёрова, сам он на награды не рассчитывает.

«Дело командирское – о подчиненных заботиться, поощрять, награждать, наказывать, одевать, обувать. Пусть они и получают награды. Дай бог им всем здоровья, чтобы у них все было хорошо и дома, и в бою», — заявил офицер.

Сам командир отряда покидать зону проведения СВО пока не планирует, пока не поступит соответствующий приказ.

Напомним, ранее командир батальона «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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