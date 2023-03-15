Лицей №159 на улице Жуковского в Новосибирске отремонтируют к началу учебного года

Фото: Telegram-канал «Анатолий Локоть»

После ремонта в лицее №159 в Новосибирске появится не только учебные зоны, но и места для отдыха.

В Новосибирске продолжается ремонт лицея №159 на улице Жуковского в Заельцовском районе. Ход ремонта проверил мэр города Анатолий Локоть.

Строительство находится на завершительной стадии. Проводится отделка внутренних помещений, после этого школу оснастят мебелью. К началу учебного года в сентябре здание будет готово принять детей.

В обновлённом лицее появятся конференц-зал, кабинет для занятий с логопедом и рекреационная зона, преобразятся столовая и спортзал, будет закуплено современное оборудование.

Единовременно в обновленном лицее смогут обучаться более 800 учеников с 1 по 11 классы. В 2024 году на базе лицея №159 откроется детский технопарк «Кванториум».

Если раньше школы реконструировали и ремонтировали за счёт денег города, то теперь этому способствуют областные и федеральные бюджеты.

Ранее Мэр Новосибирска Локоть сообщил, что сроки капитального ремонта Димитровского моста еще не определены: он начнётся в 2026 году, а до этого его состояние будут поддерживать.