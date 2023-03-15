Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Лицей №159 на улице Жуковского в Новосибирске отремонтируют к началу учебного года

Фото Лицей №159 на улице Жуковского в Новосибирске отремонтируют к началу учебного года
Фото Лицей №159 на улице Жуковского в Новосибирске отремонтируют к началу учебного года

Фото: Telegram-канал «Анатолий Локоть»

После ремонта в лицее №159 в Новосибирске появится не только учебные зоны, но и места для отдыха.

В Новосибирске продолжается ремонт лицея №159 на улице Жуковского в Заельцовском районе. Ход ремонта проверил мэр города Анатолий Локоть.

Строительство находится на завершительной стадии. Проводится отделка внутренних помещений, после этого школу оснастят мебелью. К началу учебного года в сентябре здание будет готово принять детей.

В обновлённом лицее появятся конференц-зал, кабинет для занятий с логопедом и рекреационная зона, преобразятся столовая и спортзал, будет закуплено современное оборудование.

Единовременно в обновленном лицее смогут обучаться более 800 учеников с 1 по 11 классы. В 2024 году на базе лицея №159 откроется детский технопарк «Кванториум».

Если раньше школы реконструировали и ремонтировали за счёт денег города, то теперь этому способствуют областные и федеральные бюджеты.

Ранее Мэр Новосибирска Локоть сообщил, что сроки капитального ремонта Димитровского моста еще не определены: он начнётся в 2026 году, а до этого его состояние будут поддерживать.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13423
Жители Новосибирска увидят спектакль «Кипящие страсти» с Ниной Усатовой и Андреем Ургантом 15 марта
13150
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
9752
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9578
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
9258
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
8508
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8243
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска