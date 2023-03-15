Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Мэр Новосибирска рассказал, когда запустят аэроэкспресса до «Толмачево»

Фото Мэр Новосибирска рассказал, когда запустят аэроэкспресса до «Толмачево»
Фото Мэр Новосибирска рассказал, когда запустят аэроэкспресса до «Толмачево»

Nso.ru

В Новосибирске ждут решения РЖД для запуска электрички до аэропорта «Толмачево».

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил в эфире «Радио России», что есть «серьезные подвижки» в реализации проекта запуска электрички до аэропорта «Толмачево».

По его словам в Новосибирске городскую электричку нужно продлить по примеру Москвы. И начало уже положено. Есть необходимые железнодорожные пути. Осталось дождаться решения о финансовом участии РЖД в этом проекте.

Правда, сроки его реализации пока не называются. К тому же, как ранее сообщал глава региона Андрей Травников, для этого нужно еще построить второй путь железнодорожного моста.

Планируется, что, в конечном счет, городской аэроэкспресс соединит железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный» и аэропорт «Толмачево».

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году «Городская электричка» в Новосибирской области за год перевезла 6 млн. пассажиров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
Электрички
аэропорт Толмачёво
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13600
Жители Новосибирска увидят спектакль «Кипящие страсти» с Ниной Усатовой и Андреем Ургантом 15 марта
9845
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9360
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
8653
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска
8594
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8067
В Новосибирске жители составили рейтинг худших поликлиник города в 2GIS
7650
В Новосибирске при пожарах с начала года погибли 19 человек