Мэр Новосибирска рассказал, когда запустят аэроэкспресса до «Толмачево»

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В Новосибирске ждут решения РЖД для запуска электрички до аэропорта «Толмачево».

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил в эфире «Радио России», что есть «серьезные подвижки» в реализации проекта запуска электрички до аэропорта «Толмачево».

По его словам в Новосибирске городскую электричку нужно продлить по примеру Москвы. И начало уже положено. Есть необходимые железнодорожные пути. Осталось дождаться решения о финансовом участии РЖД в этом проекте.

Правда, сроки его реализации пока не называются. К тому же, как ранее сообщал глава региона Андрей Травников, для этого нужно еще построить второй путь железнодорожного моста.

Планируется, что, в конечном счет, городской аэроэкспресс соединит железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный» и аэропорт «Толмачево».

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году «Городская электричка» в Новосибирской области за год перевезла 6 млн. пассажиров.