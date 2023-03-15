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общество

Мэра Новосибирска Локтя расстроило поведение водителей на площади Маркса

Фото Мэра Новосибирска Локтя расстроило поведение водителей на площади Маркса
Фото Мэра Новосибирска Локтя расстроило поведение водителей на площади Маркса

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Анатолий Локоть выразил недовольство культурой вождения новосибирцев на площади Маркса.

Анатолия Локтя расстраивают водители, которые паркуются на новой плитке на площади Маркса в Новосибирске. Мэр поделился своими впечатлениями в ходе прямого эфира телеканала «Вести.Новосибирск».

«Да, там сейчас снег, но вообще на этом месте уложена плитка и если она треснет, то её придётся менять. Кто в этом виноват? Вина нерадивых автовладельцев, которые бросают транспорт. Может, я излишне жёстко говорю, но задевает», — отметил глава города.

Своё недовольство Анатолий Локоть объяснил тем, что реконструкция площади Маркса потребовала много сил и времени. Мэр обратился к новосибирцам с просьмой поддерживать благоустройство города.

Напомним, Анатолий Локоть не считает Новосибирск самым криминальным городом России.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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