Мэра Новосибирска Локтя расстроило поведение водителей на площади Маркса

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Анатолий Локоть выразил недовольство культурой вождения новосибирцев на площади Маркса.

Анатолия Локтя расстраивают водители, которые паркуются на новой плитке на площади Маркса в Новосибирске. Мэр поделился своими впечатлениями в ходе прямого эфира телеканала «Вести.Новосибирск».

«Да, там сейчас снег, но вообще на этом месте уложена плитка и если она треснет, то её придётся менять. Кто в этом виноват? Вина нерадивых автовладельцев, которые бросают транспорт. Может, я излишне жёстко говорю, но задевает», — отметил глава города.

Своё недовольство Анатолий Локоть объяснил тем, что реконструкция площади Маркса потребовала много сил и времени. Мэр обратился к новосибирцам с просьмой поддерживать благоустройство города.

Напомним, Анатолий Локоть не считает Новосибирск самым криминальным городом России.