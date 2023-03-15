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Министр промышленности Новосибирской области рассказал, что будет на месте IKEA

Фото Министр промышленности Новосибирской области рассказал, что будет на месте IKEA
Фото Министр промышленности Новосибирской области рассказал, что будет на месте IKEA

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Глава Минпромторга Гончаров сообщил, что будет на месте IKEA в Новосибирске.

Помещение, ранее занятое магазином IKEA в Новосибирске, не планируют сдавать в аренду по частям. Вместо этого его хотят передать одному крупному владельцу. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров в интервью «BFM-Новосибирск».

Окончательно дальнейшая судьба опустевшей части МЕГА не определена. Но на это пространство претендует белорусская компания Swed House. Она может стать единым съемщиком помещения и обеспечить финансовую поддержку, которая необходима для развития нового бренда в городе.

Официальной информации о покупателях пространства у мэрии Новосибирска ещё нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России. Стоит учесть, что продажа российских активов именно сейчас будет крайне невыгодна для компании, поскольку она потеряет 50% их рыночной стоимости как представитель недружественного государства и еще 10% от суммы сделки должна будет заплатить в бюджет РФ.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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