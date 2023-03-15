Министр промышленности Новосибирской области рассказал, что будет на месте IKEA

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Глава Минпромторга Гончаров сообщил, что будет на месте IKEA в Новосибирске.

Помещение, ранее занятое магазином IKEA в Новосибирске, не планируют сдавать в аренду по частям. Вместо этого его хотят передать одному крупному владельцу. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров в интервью «BFM-Новосибирск».

Окончательно дальнейшая судьба опустевшей части МЕГА не определена. Но на это пространство претендует белорусская компания Swed House. Она может стать единым съемщиком помещения и обеспечить финансовую поддержку, которая необходима для развития нового бренда в городе.

Официальной информации о покупателях пространства у мэрии Новосибирска ещё нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России. Стоит учесть, что продажа российских активов именно сейчас будет крайне невыгодна для компании, поскольку она потеряет 50% их рыночной стоимости как представитель недружественного государства и еще 10% от суммы сделки должна будет заплатить в бюджет РФ.