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Невролог назвал продукты, которые запрещено есть при головной боли

Фото Невролог назвал продукты, которые запрещено есть при головной боли
Фото Невролог назвал продукты, которые запрещено есть при головной боли

Freepik, authors:Remains

По словам невролога Александра Комарова, при головной боли нельзя есть продукты с содержанием соли и кофеина.

Существуют разные виды головной боли и она может быть симптомом различных заболеваний, например артериальной гипертензии и менингита. Об этом беседе с изданием NEWS.ru рассказал невролог Александр Комаров. По словам специалиста, при головной боли нужно отказаться от продуктов с высоким содержанием соли и напитков с кофеином.

«Если у человека высокое артериальное давление, то противопоказаны продукты с большим содержанием соли. Также противопоказаны кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость», — рассказал невролог.

Напомним, невролог предупредил об опасности проживания на высоких этажах.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

запрет
продукты
врач
невролог
головная боль
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