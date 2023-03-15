Невролог назвал продукты, которые запрещено есть при головной боли

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По словам невролога Александра Комарова, при головной боли нельзя есть продукты с содержанием соли и кофеина.
Существуют разные виды головной боли и она может быть симптомом различных заболеваний, например артериальной гипертензии и менингита. Об этом беседе с изданием NEWS.ru рассказал невролог Александр Комаров. По словам специалиста, при головной боли нужно отказаться от продуктов с высоким содержанием соли и напитков с кофеином.
«Если у человека высокое артериальное давление, то противопоказаны продукты с большим содержанием соли. Также противопоказаны кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость», — рассказал невролог.
Напомним, невролог предупредил об опасности проживания на высоких этажах.
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