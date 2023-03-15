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Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак среди городов СФО

Фото Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак среди городов СФО
Фото Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак среди городов СФО

Pixabay.com

Хакеры атаковали госорганизации, корпорации, банки, СМИ, интернет-магазины и ритэйл-платформы Новосибирска.

По данным компании «МТС Кибербезопасность», Новосибирск занял первое место среди сибирских городов по количеству кибератак в 2022 году. Об этом сообщает издание «РБК. Новосибирск».

Аналитики объясняют это тем, что в городе находится множество предприятий и организаций, имеющих федеральное значение. При этом наибольшее количество кибератак в регионе было совершено во второй половине прошлого года. Целью хакеров являлись госорганизации, корпорации, банки, СМИ, интернет-магазины и ритэйл-платформы. Среднее время непрерывной DDoS-атаки составляло около 8 часов, а мощность — 10,5 Гбит/с.

Действия киберпреступников приводили к обрушению сайтов, что становилось причиной репутационных и финансовых потерь для атакованных фирм.

Самая длительная кибератака, по данным аналитиков «МТС Кибербезопасность», была зафиксирована в Чите. Она продолжалась более 50-ти часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске хакеры взломали сайт Совета депутатов.

 

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Новосибирская область
хакеры
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