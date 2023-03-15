Новосибирская область в 2023 году стала лидером во ввозу контрафактного табака

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24 000 пачек сигарет без обязательной маркировки выявили новосибирские таможенники за два месяца.
С начала года сибирские таможенники обнаружили более 42,8 тыс. пачек контрафактных сигарет без обязательной маркировки. Это более чем в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом размешена на официальном сайте Сибирского таможенного управления.
При этом больше всего табачного контрафакта — 24 000 пачек — обнаружили сотрудники Новосибирской таможни.
На втором месте — Красноярский край: там за два месяца текущего года было изъято из оборота более 10 000 пачек контрафактных сигарет, а на третьем — Омск, где таможенники обнаружили более 2,6 тыс. пачек таких табачных изделий.
Кроме того, сибирские таможенники обнаружили 906 бутылок нелегального алкоголя, около 900 единиц обуви и одежды признаками контрафакта и без маркировки, 66 шуб из натурального меха и кожаных курток, ввезенных в Россию без декларации.
Было возбуждено 35 административных и 26 уголовных дел о контрабанде.
Напомним, в Новосибирске таможенники нашли 23 коралла в сумке у туриста из ОАЭ.
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