Новосибирская область в 2023 году стала лидером во ввозу контрафактного табака

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24 000 пачек сигарет без обязательной маркировки выявили новосибирские таможенники за два месяца.

С начала года сибирские таможенники обнаружили более 42,8 тыс. пачек контрафактных сигарет без обязательной маркировки. Это более чем в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом размешена на официальном сайте Сибирского таможенного управления.

При этом больше всего табачного контрафакта — 24 000 пачек — обнаружили сотрудники Новосибирской таможни.

На втором месте — Красноярский край: там за два месяца текущего года было изъято из оборота более 10 000 пачек контрафактных сигарет, а на третьем — Омск, где таможенники обнаружили более 2,6 тыс. пачек таких табачных изделий.

Кроме того, сибирские таможенники обнаружили 906 бутылок нелегального алкоголя, около 900 единиц обуви и одежды признаками контрафакта и без маркировки, 66 шуб из натурального меха и кожаных курток, ввезенных в Россию без декларации.

Было возбуждено 35 административных и 26 уголовных дел о контрабанде.

Напомним, в Новосибирске таможенники нашли 23 коралла в сумке у туриста из ОАЭ.