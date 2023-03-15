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Под Новосибирском силовики обезвредили условных террористов после захвата заложников в школе

Фото Под Новосибирском силовики обезвредили условных террористов после захвата заложников в школе
Фото Под Новосибирском силовики обезвредили условных террористов после захвата заложников в школе

Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В лицее №13 рабочего посёлка Краснообск в Новосибирской области сегодня было много людей в форме: сотрудники МВД, МЧС и ФСБ спасли школьников от условных террористов.

О том, что в Краснообске разместится оперативный штаб, а местной школе засядут террористы, Сиб.фм рассказывал ещё вчера. Сегодня в новосибирских пабликах появилось видео с экипированными силовиками. В УФСБ России по Новосибирской области просили отнестись к учениям с пониманием.

Фото Под Новосибирском силовики обезвредили условных террористов после захвата заложников в школе 2

«Силами оперативного штаба в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета проведено учение «Экран» по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на объекте образования р.п. Краснообск Новосибирского района, — рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Фото Под Новосибирском силовики обезвредили условных террористов после захвата заложников в школе 3

Всеобщими усилиями сотрудники ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России, а также чиновники различных уровней спасли школьников от террористов. В ходе учений выяснилось, что в случае реальной угрозы силовики сработают не менее слаженно.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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