Подвал многоквартирного дома в Бердске под Новосибирском затопило фекалиями

Фото: группа «АСТ-54»

Жильцы дома в Бердске сообщили о затоплении подвала отходами жизнедеятельности.

Во вторник, 14 марта, подвал многоквартирного дома в Бердске затопило отходами из канализации. Об этом сообщила жительница дома в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Как рассказывает автор публикации, это не первый случай. Жильцы дома неоднократно обращались в диспетчерскую управляющей компании и в МУП КБУ с просьбой устранить проблему, но вопрос до сих пор не решён. В ответ на звонки в Комбинате бытовых услуг сообщают, что в данный момент не хватает бригад по устранению проблемы.

«Жители дома не понимают, почему, платя огромные деньги, они сидят в фекалиях», — пишет местная жительница.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске экскаватор провалился в яму во время устранения коммунальной аварии. Спецтехника провалилась как раз том месте, где на поверхность выходили канализационные воды — недалеко от дома №25 на улице Лунная. Водитель автомобиля не пострадал.