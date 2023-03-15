Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Подвал многоквартирного дома в Бердске под Новосибирском затопило фекалиями

Фото Подвал многоквартирного дома в Бердске под Новосибирском затопило фекалиями
Фото Подвал многоквартирного дома в Бердске под Новосибирском затопило фекалиями

Фото: группа «АСТ-54»

Жильцы дома в Бердске сообщили о затоплении подвала отходами жизнедеятельности.

Во вторник, 14 марта, подвал многоквартирного дома в Бердске затопило отходами из канализации. Об этом сообщила жительница дома в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Как рассказывает автор публикации, это не первый случай. Жильцы дома неоднократно обращались в диспетчерскую управляющей компании и в МУП КБУ с просьбой устранить проблему, но вопрос до сих пор не решён. В ответ на звонки в Комбинате бытовых услуг сообщают, что в данный момент не хватает бригад по устранению проблемы.

«Жители дома не понимают, почему, платя огромные деньги, они сидят в фекалиях», — пишет местная жительница.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске экскаватор провалился в яму во время устранения коммунальной аварии. Спецтехника провалилась как раз том месте, где на поверхность выходили канализационные воды — недалеко от дома №25 на улице Лунная. Водитель автомобиля не пострадал.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13106
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12716
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
9718
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9541
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
9202
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
8484
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8101
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска