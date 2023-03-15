Российские ученые нашли новый способ лечения раковых опухолей

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Российские ученые разработали новую методику для эффективного изучения свойств магнетосом бактерий, которые можно применять в диагностике и терапии онкологии.

Учёные из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ разработали методику, которая поможет вырастить для медицинского применения культуры магнитотактических бактерий. Их особые органеллы — магнетосомы — могут использоваться для разрушения онкологических опухолей, передает RT.

По словам учёных, бактериальные магнетосомы могут послужить источником магнитных наночастиц, которые будут обладать лучшей биосовместимостью, чем искусственные аналоги. Их можно будет прицельно концентрировать в раковой опухоли, а затем воздействовать на них магнитным полем. В результате частицы будут нагреваться и локально разрушать опухоль.

«Эти частицы могут использоваться в тераностике, обеспечивая в случае их таргетной доставки возможность ранней магнитно-резонансной диагностики злокачественных новообразований с одновременной терапией опухоли за счёт доставки лекарственных препаратов, сопряжённых с магнетосомами», — объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории биофизики макромолекул отделения молекулярной и радиационной биофизики ПИЯФ Вячеслав Рыжов.

Отметим, что специалисты использовали специальную установку, способную реагировать даже на очень слабое переменное магнитное поле. Она позволяет изучать сигналы от магнетосом даже небольших проб микроорганизмов. Полученные на новой аппаратуре данные были обработаны на суперкомпьютере ПИЯФ.

«Предложенный подход позволил нам получить информацию о магнитных и динамических параметрах и о состоянии магнетосом внутри магнитотактических бактерий», — добавил Рыжов.

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