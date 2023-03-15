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общество

S7 Airlines запустит прямой рейс из Новосибирска в Пекин

Фото S7 Airlines запустит прямой рейс из Новосибирска в Пекин
Фото S7 Airlines запустит прямой рейс из Новосибирска в Пекин

Фото: Pixabay.com

В мае новосибирская авиакомпания запустит прямой рейс в столицу Китая.

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямой рейс из Новосибирска в Китай. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе перевозчика. Прямые перелёты в столицу Китая стартуют 29 мая.

Рейсы между Новосибирском и Пекином будут выполнять два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Обратные рейсы – по вторникам и пятницам. Время в пути составит 4,5-5 часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что S7 Airlines возобновляет рейсы из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске в китайский город Урумчи. Полеты в этом направлении начнутся 27 мая. Самолет из Новосибирска в Урумчи будет летать раз в неделю. Время полета составит 2,5 часа. В компании уверены, что такое расписание полетов обеспечит пассажирам удобные стыковки в в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, а также во всех офисах продаж.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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