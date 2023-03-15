Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

недвижимость экономика общество

Школу за 496 миллионов построят на улице Тургенева в Новосибирске

Фото Школу за 496 миллионов построят на улице Тургенева в Новосибирске
Фото Школу за 496 миллионов построят на улице Тургенева в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирска выделили 496 миллионов рублей на строительство школы с бассейном и лыжной базой.

В Новосибирске определился подрядчик для строительства школы на улице Тургенева. В обновленном учебном заведении появится бассейн и лыжная база. Стоимость работ составит 496 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Строить школу будет ООО Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» — она единственная подала заявку на участие в конкурсе. Данные компании находятся в открытом доступе: она зарегистрирована в Новосибирске, её генеральный директор — Светлана Григорьева, учредитель — Сергей Григорьев.

Школа появится на месте старого лицея №185 на улице Тургенева. Строительные работы необходимо будет завершить до 8 декабря 2023 года. Бюджет на проект выделили из средств города и субсидии от области.

Чтобы строительство началось, осталось закрепить подпись поставщика в документе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что лицей №159 на улице Жуковского в Новосибирске отремонтируют к началу учебного года. Строительство находится на завершительной стадии. Проводится отделка внутренних помещений, после этого школу оснастят мебелью. К началу учебного года в сентябре здание будет готово принять детей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13499
Жители Новосибирска увидят спектакль «Кипящие страсти» с Ниной Усатовой и Андреем Ургантом 15 марта
13193
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
9784
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9611
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
9277
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
8521
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8403
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска