Школу за 496 миллионов построят на улице Тургенева в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирска выделили 496 миллионов рублей на строительство школы с бассейном и лыжной базой.

В Новосибирске определился подрядчик для строительства школы на улице Тургенева. В обновленном учебном заведении появится бассейн и лыжная база. Стоимость работ составит 496 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Строить школу будет ООО Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» — она единственная подала заявку на участие в конкурсе. Данные компании находятся в открытом доступе: она зарегистрирована в Новосибирске, её генеральный директор — Светлана Григорьева, учредитель — Сергей Григорьев.

Школа появится на месте старого лицея №185 на улице Тургенева. Строительные работы необходимо будет завершить до 8 декабря 2023 года. Бюджет на проект выделили из средств города и субсидии от области.

Чтобы строительство началось, осталось закрепить подпись поставщика в документе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что лицей №159 на улице Жуковского в Новосибирске отремонтируют к началу учебного года. Строительство находится на завершительной стадии. Проводится отделка внутренних помещений, после этого школу оснастят мебелью. К началу учебного года в сентябре здание будет готово принять детей.