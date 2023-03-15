Шокирующую историю 35-летней женщины, которую спасли от паразита новосибирские врачи, покажут по «ТВ-3»

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В Новосибирске впервые в России пациентке провели операцию по двойной пересадке органов.

17 марта, в 15:40, телеканал «ТВ-3» в рамках проекта «Врачи» покажет историю 35-летней Ларисы Подольской из Киргизии, которую от страшного недуга спасли врачи НИМЦ им. Мешалкина в Новосибирске.

Долгое время Лариса жаловалась на плохую кожу и сильные боли в животе. Никакие лекарства не помогали. Желудок и кишечник женщины, по заверениям врачей, был в полном порядке. Ситуация прояснилась, когда Ларисе удалось попасть на прием к высококлассному УЗИ-специалисту. Оказалось, что у нее альвеококкоз. В ее печени жил опасный паразит, которым она заразилась от охотничьих трофеев мужа.

Ларисе срочно требовалась операция. Но киргизские врачи отказывались за это браться. Удалить кисту с паразитами могли лишь врачи НИМЦ им. Мешалкина в Новосибирске. Но уже в клинике выяснилось, что женщине требуется срочная пересадка печени и сердца. А подобных операций в России прежде вообще никогда не делали...

Подробности этой шокирующей истории смотрите 17 марта, в эфире ТК «ТВ-3».

Напомним, ранее сообщалось, что в новосибирской клинике им. Мешалкина спасли девочку с увеличенным сердцем.