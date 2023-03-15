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Синоптики представили прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске

Фото Синоптики представили прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске
Фото Синоптики представили прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на лето 2023 года в Новосибирске.

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» представили долгосрочный прогноз на лето в Новосибирске на основе погоды за предыдущие десять лет. Согласно приблизительным расчетам, оно будет прохладным и дождливым.

Средняя температура воздуха в городе с июня по август составит +18..+25 градусов. Вода в водоёмах Новосибирской области прогреется не более чем до +15 градусов.

Похолодание начнётся уже в августе: средняя температура за месяц составит +17 градусов.

Напомним, в 2023 году Новосибирску исполнится 130 лет. В день города улица Ленина станет пешеходной. Движение для автомобилей перекроют на небольшой срок. Улицу украсят цветами, зонтами и фонарями.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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