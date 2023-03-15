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Собственник Papa John`s в Новосибирске высказался о возможности сменить название

Фото Собственник Papa John`s в Новосибирске высказался о возможности сменить название
Фото Собственник Papa John`s в Новосибирске высказался о возможности сменить название

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске работают 11 заведений сети Papa John`s, решение о смене бренда примет владелец мастер-франшизы.

В Новосибирске не идёт речь о смене названия местных заведений сети пиццерий Papa John`s. Об этом в разговоре с изданием «BFM-Новосибирск» сообщил учредитель сети в столице Сибири Михаил Седов. По его словам, такое решение может быть принято владельцем мастер-франшизы.

«Мы продолжаем работать так же как и работали. Решение о возможной смене названия будет принимать Москва. С прошлого года название «Папа Джонс» пишется по-русски. Больше ничего принципиально не менялось. Организация процессов, рецептуры, форматы продажи и доставки – всё осталось прежним. Пока у нас нет детальной информации о предстоящих изменениях», — сказал Седов.

В Новосибирске под контролем трёх франчайзи работают 11 заведений сети.

Ранее издание «Ъ» сообщило о планах по отделению российского сегмента от американской компании. Предполагается, что в России может произойти обновление бренда.

Напомним, ранее глава новосибирского Минпромторга Гончаров рассказал, что появится на месте IKEA.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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