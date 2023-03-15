Спортивный журналист Ерыкалов высказался о возможном уходе Мартемьянова из ХК «Сибирь»

Фото: ХК «Сибирь»

Новосибирский спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов оценил шансы ухода Андрея Мартемьянова с поста главного тренера ХК «Сибирь».

Уход главного тренера ХК «Сибирь» Андрея Мартемьянова, о котором ранее сообщили СМИ, можно считать ожидаемым, однако точное решение будет принято на заседании попечительского совета в конце марта или начале апреля. Об этом в разговоре с Сиб.фм сообщил новосибирский спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов.

Ерыкалов напомнил, что у Мартемьянова была договорённость с клубом, согласно которой он продолжил бы работу в случае победы в первом раунде плей-офф Чемпионата КХЛ. Отставки главного тренера можно ожидать с учётом невыполнения этого условия.

«Если опираться на прошлый опыт, когда Мартемьянов менял Заварухина, то в начале апреля или в конце марта всё фактически было решено. При невыполнении поставленной задачи дело остаётся за клубом. Судя по пресс-конференции в финале сезона, в клубе категорически недовольны тем, что команда топчется на месте и второй год без борьбы вылетает в первом раунде.

Думаю, расставание с Мартемьяновым наиболее вероятно. Ранее он выражал недовольство, что команда его не слышит», — объяснил собеседник.

По мнению спортивного журналиста, на смену нынешнему главному тренеру может прийти один из его ассистентов — Евгений Шалдыбин или Сергей Кривокрасов. Приход Кривокрасова, считает Ерыкалов, может повлиять на стиль игры команды.

«Кто бы ни был его преемником, виден вектор руководства клуба, что это будет человек не со стороны, а тот, кто уже работал с этим составом. И если главным тренером будет Сергей Кривокрасов, то я ожидаю более атакующий хоккей, чем был при Мартемьянове», — уточнил он.

Предполагается, что окончательное решение о смене главного тренера примут в середине апреля.