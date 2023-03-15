В Новосибирске студентам НГТУ пришли уведомления о вызове в военкомат

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске студентам вуза пришли уведомления о необходимости явиться в военкомат.
Студенты Новосибирского государственного технического университета получили уведомления о необходимости явиться в военкомат, сообщили учащиеся.
Один из студентов получил уведомление в личном кабинете на сайте НГТУ. По его словам, после получения документа учащиеся получат повестку под расписку. Выполнить условия необходимо в течение трёх дней. В сообщении сказано об ответственности в соответствии со 2 пунктом статьи 31 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в случае неявки в военкомат.
Другой студент сообщил, что ему пришло уведомление о весеннем призыве с 1 апреля для граждан, которые находятся не в запасе. В вузе пока не комментировали заявления студентов.
Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года.
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