В Новосибирске студентам НГТУ пришли уведомления о вызове в военкомат

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В Новосибирске студентам вуза пришли уведомления о необходимости явиться в военкомат.

Студенты Новосибирского государственного технического университета получили уведомления о необходимости явиться в военкомат, сообщили учащиеся.

Один из студентов получил уведомление в личном кабинете на сайте НГТУ. По его словам, после получения документа учащиеся получат повестку под расписку. Выполнить условия необходимо в течение трёх дней. В сообщении сказано об ответственности в соответствии со 2 пунктом статьи 31 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в случае неявки в военкомат.

Другой студент сообщил, что ему пришло уведомление о весеннем призыве с 1 апреля для граждан, которые находятся не в запасе. В вузе пока не комментировали заявления студентов.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года.