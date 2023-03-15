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общество

Троллейбусы в Новосибирске заменят на электробусы

Фото Троллейбусы в Новосибирске заменят на электробусы
Фото Троллейбусы в Новосибирске заменят на электробусы

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирск готовится получить 58 троллейбусов на автономном ходу.

В рамках национальной программы «Безопасные качественные автодороги» (БКД) Новосибирск в ближайшие три года получит 58 троллейбусов с автономным ходом. При поддержке правительства Новосибирской области будут приобретены еще 120 таких троллейбусов. 9 таких машин город получил в 2022 году. Об этом в эфире программы «Есть мнение» на радио «Вести Новосибирск» рассказал глава Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, когда заканчивается контактная линии, токоприемники автоматически складываются и электробус двигается дальше уже за счет работы аккумулятора. Такие машины позволяют городу решить проблему транспорта в отдаленных районах. Один из первый электробусов уже ходит по маршруту №36 в Новосибирске.

По мнению Анатолия Локтя и заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, автобусы на электротяге — это будущее города.

Стоит отметить, что впервые в России подобные электробусы с увеличенным автономным ходом вышли на маршруты именно в Новосибирске. И аккумуляторы для них тоже делают здесь же, на заводе «Лиотех».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске на линию вышли троллейбусы «Горожанин» на автономном ходу.

 

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