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Участников СВО из Новосибирской области будут сопровождать во время отпуска

Фото Участников СВО из Новосибирской области будут сопровождать во время отпуска
Фото Участников СВО из Новосибирской области будут сопровождать во время отпуска

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области бойцы, вернувшиеся в отпуск из зоны СВО, смогут получить медицинское и социальное обслуживание.

Новосибирская область одной из первых приступила к реализации пилотного проекта «Единой России» по организации отдыха участников СВО, прибывших в регион в отпуск. Об этом сообщает портал Vn.ru.

Проект включает организацию для бойцов первоочередного медицинского и социального обслуживания.

Кроме сопровождения отпускников, в Новосибирской области уже действует губернаторский «Реабилитационный сертификат для участников СВО», позволяющий раненным бойцам бесплатно пройти комплексную социальную и и психологическую реабилитацию на базе реабилитационного центра, санатория («Парус-резорт», «Ортос», «Рассвет», «Краснозерский») или дневного стационара. Особенной популярностью у бойцов пользуются абонементы в бассейн, тренажерный зал, на каток, настольный теннис, фехтование, конный спорт и другие спортивные направления.

Что касается сопровождения военнослужащих, прибывших в отпуск из зоны СВО, то губернатор региона Андрей Травников уже поставил задачу перед профильными ведомствами: «Просьба – постараться найти те формы заботы и виды услуг, которые необходимы нашим бойцам. Времени на отпуск им выделяется не так много, надо и с родными пообщаться, и здоровье поправить, решить какие-то бытовые задачи», — сказал он.

Предполагается, что проект будет включать организацию для бойцов первоочередного медицинского и социального обслуживания, посещения спортивных и культурно-досуговых мероприятий, встреч со школьниками и общественниками.

Напомним, ранее сообщалось, что командир батальона «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО.

 

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