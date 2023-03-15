Участников СВО из Новосибирской области будут сопровождать во время отпуска

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области бойцы, вернувшиеся в отпуск из зоны СВО, смогут получить медицинское и социальное обслуживание.

Новосибирская область одной из первых приступила к реализации пилотного проекта «Единой России» по организации отдыха участников СВО, прибывших в регион в отпуск. Об этом сообщает портал Vn.ru.

Проект включает организацию для бойцов первоочередного медицинского и социального обслуживания.

Кроме сопровождения отпускников, в Новосибирской области уже действует губернаторский «Реабилитационный сертификат для участников СВО», позволяющий раненным бойцам бесплатно пройти комплексную социальную и и психологическую реабилитацию на базе реабилитационного центра, санатория («Парус-резорт», «Ортос», «Рассвет», «Краснозерский») или дневного стационара. Особенной популярностью у бойцов пользуются абонементы в бассейн, тренажерный зал, на каток, настольный теннис, фехтование, конный спорт и другие спортивные направления.

Что касается сопровождения военнослужащих, прибывших в отпуск из зоны СВО, то губернатор региона Андрей Травников уже поставил задачу перед профильными ведомствами: «Просьба – постараться найти те формы заботы и виды услуг, которые необходимы нашим бойцам. Времени на отпуск им выделяется не так много, надо и с родными пообщаться, и здоровье поправить, решить какие-то бытовые задачи», — сказал он.

Предполагается, что проект будет включать организацию для бойцов первоочередного медицинского и социального обслуживания, посещения спортивных и культурно-досуговых мероприятий, встреч со школьниками и общественниками.

Напомним, ранее сообщалось, что командир батальона «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО.