В двух районах Новосибирской области перестали возить детей в школу из-за весенней распутицы

Pixabay.com, фото носит ознакомительный характер

В Краснозерском и Баганском районах Новосибирской области грунтовые воды размыли дороги, по которым проходили маршруты школьных автобусов.

В Новосибирской области из-за размытых дорог утром не смогли попасть в школу 6 ребятишек из поселка Хабаровский в Троицком районе и сел Бронзовка, Троицкое и Зеленый луг в Баганском районе. Информация об этом появилась в официальном телеграмм-канале ТУАД.

Всему виной весенняя распутица на грунтовых дорогах. Сейчас на всех маршрутах работает спецтехника, ситуация находится на контроле Территориального управления автомобильных дорог.

В случае нештатной ситуации на областной трассе специалисты советуют обращаться в диспетчерский центр ТУАД по телефонам 335 81 55, + 7 913 949 00 30, 730 (для абонентов МТС) или через Телеграмм-канал https://t.me/tuadnsk.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт дороги «Новосибирск — Каменка» выделили 300 млн. рублей.