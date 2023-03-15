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общество

В Госдуме назвали причину огромных очередей за российскими паспортами в новых регионах

Фото В Госдуме назвали причину огромных очередей за российскими паспортами в новых регионах
Фото В Госдуме назвали причину огромных очередей за российскими паспортами в новых регионах

Freepik, authors: yuliasverdlova

По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, чтобы решить эту проблему, нужно увеличить количество специалистов, занимающихся оформлением паспортов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал причину огромных очередей за российскими паспортами в новых регионах. По его словам, в новых российских регионах нужно расширить присутствие сотрудников, которые смогут активно принимать заявления от граждан, а также проверять сданные документы, пишет Pravda.Ru.

«Огромное количество граждан готовы стоять в очередях за паспортами РФ. Число этих пунктов и сотрудников, занимающихся проверкой данных, должно быть увеличено. Я думаю, в ближайшие месяцы ситуация значительно улучшится», — объяснил депутат.

Отметим, что в Херсонской области паспорта РФ получили примерно 80 тысяч жителей, в Запорожской — более 100 тысяч. В Донецкой и Луганской Народных Республиках с 2019 года аналогичные документы смогли оформить свыше 900 тысяч человек.

Напомним, уволенного из-за украинского паспорта новосибирца вернули на работу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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