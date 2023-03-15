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общество

В Госдуме предложили учредить знак отличия за помощь бойцам СВО

Фото В Госдуме предложили учредить знак отличия за помощь бойцам СВО
Фото В Госдуме предложили учредить знак отличия за помощь бойцам СВО

Фото: Минобороны России

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, учреждение подобного знака поможет укреплению гражданского единства внутри страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением учредить общероссийский отличительный знак для частных лиц и отдельных гражданских объединений, которые производят сбор и отправку различной помощи российским военным, участвующим в спецоперации, пишет RT.

По его словам, множество организаций, объединений, групп и отдельных частных лиц «нашли крепкую идеологическую и патриотическую общность» на базе помощи российскому солдату.

«Прошу вас рассмотреть идею учреждения общероссийского отличительного знака для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО», — сказано в тексте обращения.

По мнению парламентария, учреждение подобного знака поможет укреплению гражданского единства внутри страны, а также станет наглядным примером патриотизма и активной гражданской позиции.

Напомним, Сергей Перминов поддержал идею об особом сопровождении бойцов СВО в отпуске.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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