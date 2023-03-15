В Новосибирске 18 марта откроется цифровая выставка «Герои спецоперации»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске пройдет мультимедийная цифровая выставка «Герои спецоперации».

Мультимедийная цифровая выставка «Герои спецоперации» пройдёт в Новосибирске на площадке парка «Россия — моя история». Экспозиция будет состоять из работ корпорации «Синергия» и Российского общества «Знание». Открытие запланировано на 18 марта.

«Президент в своем послании Федеральному собранию сказал очень важную вещь: коллективный Запад разворачивает против нас войну в информационном пространстве, пытаясь оболгать все наши достижения. Поэтому так важно говорить правду, говорить о современных подвигах. Эта выставка позволит увидеть истории героев, которые живут среди нас. Молодежь сможет понять, что они — это не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент. Это те, кто живут рядом с нами и совершают подвиги из любви к Родине», — сообщил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Выставка включает в себя 20 графических новелл, её посвятили подвигам участников СВО. Среди них — житель Новосибирской области командир 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Азатбек Омурбеков.

Напомним, командир элитного батальона «Вега» из Новосибирска Панфёров рассказал о награждении бойцов.