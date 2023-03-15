В Новосибирске изменят маршрут троллейбусов и трамваев на площади Труда

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске до 22 марта ввели ограничение движения по площади Труда.

Из-за работ по строительству четвёртого моста на площади Труда ввели ночные ограничения движения транспорта. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-центре мэрии. С 23:00 до 5:00 с 15 по 22 марта общественный транспорт будет двигаться с изменениями.

Троллейбусы:

— № 4 — конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь им. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м»;

— № 24 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

Трамваи:

— № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

— № 18 — конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской».

С 15 по 22 марта работа троллейбуса № 7, 24, 29, трамвая № 8, автобусов № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутных такси № 10, 12 будет ограничена до 23 часов.

Напомним, накануне в Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в очередное ДТП.