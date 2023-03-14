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В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в очередное ДТП

Фото В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в очередное ДТП
Фото В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в очередное ДТП

Фото: АСТ-54

В Новосибирске произошла авария с участием нового троллейбуса.

Новый троллейбус «Горожанин» попал в аварию с грузовым автомобилем на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Троллейбус №36 и грузовик столкнулись у ТЦ «Континент», что создало затруднения для водителей на участке дороги.

Отметим, ранее новый троллейбус «Горожанин» попадал в ДТП. Последний случай произошёл в начале февраля на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Лобовое стекло троллейбуса треснуло в результате столкновения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная». Поступившие на вооружение ЦУГАЭТ новички внешне очень отличаются от старых зелёных троллейбусов, их окраска – бело-голубая.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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