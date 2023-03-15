В Новосибирске объёмы продаж новостроек в феврале выросли, но остаются ниже показателей 2022 года

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске по итогам февраля зафиксировали увеличение объёма продаж жилья в новостройках.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в феврале 2023 года в регионе было зарегистрировано 2145 договоров участия в долевом строительстве это на 24,4% выше, чем в январе и на 9% меньше среднестатистических показателей февраля за 8 лет, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«В своём отчёте Росреест выделил жилые помещения, на квартиры в новостройках пришлось 65% всех регистраций – 1394 штук. Это не все продажи новостроек напрямую от застройщика, в этом году увеличилась доля квартир в сданных домах, которые строительные компании продают по договорам купли-продажи. В этом сегменте суммарный выбор составляет около 2 тысяч вариантов. Кроме застройщиков специализирующихся на продаже квартир в сданных домах ТДСК — Квартал у реки «Аквамарин», ДАР — проект «Берёзки» и СЛК — Дивногорский, есть лоты у ПСФ в 4 локациях, у ГК Энергомонтаж в 2-х проектах, и в жилых комплексах Фламинго, Малахит, Радуга Сибири, Да Винчи, Чистая Слобода», — говорит эксперт.

Также расширилось и количество предложений в домах комфорт и бизнес классов. На 10,7% к январю выросло и число регистрационных записей об ипотеке в Новосибирской области их зафиксировано 6 185. Падение на 22% к прошлому году объясняется повышением процентной ставки на льготную ипотеку в апреле 2022 году и спрос 2 квартала сместился в первый.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что банки выступают против поэтапного раскрытия счетов эскроу.