В Новосибирске осудили автоворов после пяти попыток угона машин

Фото: Depositphotos

Новосибирский областной суд поставил точку в деле пары автоворов, которые пять раз пытались угнать дорогостоящие машины, при этом один из них попался с поддельным паспортом.

Ясин Агиль Оглы Гашимов и Акоб Жирайрович Нерсисян орудовали в Заельцовском районе Новосибирска несколько месяцев: охотились на дорогостоящие автомобили. Правда, чаще всего у подельников ничего не удавалось.

«Установлено, что осуждённые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили одну кражу и пять раз покушались на совершение краж дорогостоящих автомобилей жителей Новосибирска, причиняя последним ущерб в особо крупном размере. Гашимов, кроме того, приобрёл и хранил в целях использования заведомо поддельный паспорт гражданина», – говорится в приговоре Заельцовского районного суда.

Сначала приезжий Акоб Нерсисян с помощь сканера перехватывал сигнал водителей и передавал его подельнику. Ясин Гашимов уже пытался вскрыть автомобиль и завести его, но ворам тотально не везло: угнать в итоге удалось лишь одну машину.

«При попытке совершить последнюю кражу, осуждённые были задержаны сотрудниками полиции, осуществлявшими за ними наблюдение в связи с имевшейся оперативной информацией: Гашимов в автомобиле потерпевшего, а Нерсисян при попытке скрыться»,

- говорится в материалах дела.

В конце прошлого года подельников приговорили к колонии общего режима, но они не согласились с решением Заельцовского районного суда. Однако Нерсисяну срок так не изменили: 5 лет он проведёт в колонии общего режима. Второму подельнику убрали одну статью.

«Апелляционным определением от 13.03.2023 года приговор в отношении Гашимова изменён, он освобождён от наказания, назначенного по части 3 статьи 327 УК РФ, в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Окончательное наказание, назначенное ему по совокупности преступлений, смягчено до 5 лет 11 месяцев лишения свободы», — рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Олеся Верес.

Также напомним, что ранее в Новосибирском областном суде поставили точку в деле троицы серийных автоворов.