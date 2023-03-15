В Новосибирске потеплеет до +14 градусов в апреле-2023

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Стабильная плюсовая температура установится в Новосибирске уже в начале апреля.
В в первой декаде апреля в Новосибирске установится плюсовая температура, следует из прогноза сервиса «Яндекс.Погода». Уже к третьей декаде месяца температура воздуха достигнет показателей +11...+14 градусов.
При этом сервис Gismeteo даёт иной прогноз на апрель. По его данным, температура воздуха во второй весенний месяц не превысит +2...+6 градусов.
Ранее начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила, что температура воздуха в Новосибирске в течение апреля может колебаться от 0 до +23 градусов. Самые высокие температуры придутся на вторую декаду апреля — ожидается от +18 до +23 градусов, утверждает синоптик. В первой декаде ещё возможна нулевая температура, к третьей показатели закрепятся на уровне +13...+18 градусов.
Напомним, ранее синоптик Кичанова рассказала, когда в Новосибирске закончатся холода.
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