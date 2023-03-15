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В Новосибирске проводят опрос о проектировании Инюшенского бора

Фото В Новосибирске проводят опрос о проектировании Инюшенского бора
Фото В Новосибирске проводят опрос о проектировании Инюшенского бора

Фото: управление по благоустройству общественных пространств.

Жителям Новосибирска предложили пройти опрос о том, как должен выглядеть Инюшенский бор.

Власти Новосибирска запустили опрос среди жителей города о проектировании Инюшенского бора. Голосование запустило Управление по благоустройству общественных пространств мэрии. Своё мнение горожане смогут выразить с 15 марта по 5 апреля в этой форме.

«Общественная территория "Инюшенский бор" входит в адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве, муниципальной программы "Формирование современной городской среды" национального проекта "ЖКХ и Городская среда". Инюшенский бор — лидер голосования в 2018 году по Октябрьскому району», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Территория для проектирования и проведения благоустройства находится в границах улицы Выборная и реки Камышенка, а также частного сектора на площади 28,62 га.

Напомним, ранее в Новосибирске запустили опрос об изменении маршрута автобуса №55.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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