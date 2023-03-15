В Новосибирске пункты Wildberries продолжили работу во время всероссийской забастовки

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске сотрудники Wildberries не присоединились к всероссийской забастовке из-за отсутствия общего чата.

Сотрудники Wildberries в Новосибирске не смогли принять участие в общероссийской забастовке из-за отсутствия координации. Об этом работники точек выдачи заказов рассказали журналисту Сиб.фм 15 марта.

Напомним, с 14 марта представители маркетплейса в разных городах страны начали забастовку в связи со штрафами за бракованные товары, эти средства обязаны выплачивать сами сотрудники. Однако в Новосибирске большинство пунктов Wildberries продолжили работать в обычном режиме.





"Возможно, мы бы и присоединились, но у нас информация только из новостей, в Новосибирске почему-то никто не бастует», — рассказала Сиб.фм работница одной из точек. При этом девушка подтвердила, что все нарушения трудовых прав, которые сейчас проверяет Генпрокуратура, имеют место быть.

"У нас такие же проблемы, о которых рассказывают в других городах. Нас тоже штрафуют за все подряд", — добавила собеседница издания.





Сотрудник пункта выдачи товаров Wildberries в Заельцовском районе Новосибирска уточнил, что из-за крупных штрафов работники часто увольняются.

«У Вайлдберриз так везде. Я раньше работал супервайзером в распределительном центре в Казани. Сотрудники менялись постоянно. Все опять же из-за штрафов. Доходили суммы до сотен тысяч. А причины выдумывали любые — товар пришел не тот — штраф, подменили товар — штраф, не дошел товар до ПВЗ — штраф и так далее", — поделился Алексей (имя изменено, — ред).

Как ранее писал Сиб.фм, работники трех разных ПВЗ в Новосибирске на условиях анонимности заявили, что открыто бастовать боятся из-за угрозы увольнения. Только поэтому пункты выдачи заказов Wildberries в сибирской столице все еще открыты.