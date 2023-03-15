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В Новосибирске вандалы оставили криминальные надписи на павильоне возле отдела полиции

Фото В Новосибирске вандалы оставили криминальные надписи на павильоне возле отдела полиции
Фото В Новосибирске вандалы оставили криминальные надписи на павильоне возле отдела полиции

Алексей Соболев, страница ЦУР Новосибирской области в ВК

В Новосибирске уже несколько месяцев на киоске возле отдела полиции в Дзержинском районе красуются тюремные лозунги и аббревиатура запрещенной организации.

В Новосибирске, на улице Кошурникова,29к1, всего в 20 м от отдела полиции, вандалы «украсили» криминальной символикой один из торговых павильонов. Здесь и реклама какого-то сайта с пометкой «клады здесь», и аббревиатуры запрещенного в России уголовного движения, и тюремные лозунги. Об этом пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на сообщения в местных пабликах.

Фото В Новосибирске вандалы оставили криминальные надписи на павильоне возле отдела полиции 2

Фото В Новосибирске вандалы оставили криминальные надписи на павильоне возле отдела полиции 3

По словам горожан, все эти «художества» появились на стене торгового киоска еще три месяца назад, но ни у кого не вызвали беспокойства.

9 марта один из жителей Дзержинского района оставил по этому поводу жалобу на странице «ЦУР Новосибирск» в ВК, на которую в администрации обещали ответить до 25 марта. Между тем уголовные лозунги так никто и не закрасил. И ежедневно ими вынуждены «любоваться» сотни проходящих мимо горожан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области вандалы расписали стелу антироссийскими лозунгами.

 

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