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В Новосибирской области вандалы нанесли антироссийские лозунги на стелу

Фото В Новосибирской области вандалы нанесли антироссийские лозунги на стелу
Фото В Новосибирской области вандалы нанесли антироссийские лозунги на стелу

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В селе Криводановка Новосибирской области на стеле появились антироссийские лозунги.

Вандалы изуродовали стелу на въезде в село Криводановка Новосибирской области. Злоумышленники нанесли на конструкцию антироссийские лозунги и изображения. Об этом сообщается в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Отмечается, что оставленные символы выдают в авторах противников специальной военной операции. Фразы дискредитируют действующую власть.

Подписчики тг-канала осудили действия вандалов. Большинство предложили заставить вандалов сначала очистить стелу от краски. Кроме того, прозвучали призывы привлечь злоумышленников к ответственности. Поскольку такие действия попадают под статью о дискредитации армии.

Ранее Сиб.фм писал о вандалах под Новосибирском, которые украли автомат у снежной скульптуры российского воина.

Кроме того, в 2022 году в Центральном районном суде рассмотрели административное дело директора частной котельной Станислава Карзанова, который дважды пытался перекрасить мэрию Новосибирска в цвета украинского флага. За художества и тягу к искусству коммунальщика оштрафовали почти на 100 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске сестры милосердия Александро-Невского сестричества навестили раненых на СВО мобилизованных, которые проходят лечение в военном госпитале.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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