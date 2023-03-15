В Новосибирской области кластер «Обские парки» и три озера с целебной грязью войдут в проект «Земля для туризма»

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В Новосибирске началась работа над Банком земли для туризма.

По данным минэконом развития Новосибирской области, регион вошел в десятку пилотных территорий по развитию научно-популярного туризма и занял 12 место в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года. Ежегодно сюда приезжают почти 2 млн. туристов.

А в конце прошлого года в регионе началась реализация проекта Росреестра «Земля для туризма», который позволит сделать его более привлекательным для инвесторов. Перспективные с точки зрения развития туризма территории области вносятся в специальный Банк земли. Их запрещено будет изымать из оборота или ограничивать в нем, а также использовать для других, не связанных с туризмом целей.

Над созданием Банка земли работает специальный оперативный штаб при Управлении Росреестра, состоящий из представителей региональных министерств и ведомств. В Банк уже включены уникальные источники целебной грязи — озер Островное в Краснозёрском районе, озеро Горькое в Здвинском и озеро Карачи в Чановском районе, а также кластер «Обские парки».

Кластер планируется создать на прибрежных территориях в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Ордынском районах области.

Напомним, в прошлом году Новосибирская область впервые выделила гранты для предпринимателей на развитие сферы туризма. В этом год на развитие туризма в регионе будет выделено еще 139,3 млн. рублей.