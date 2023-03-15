В Новосибирской области простились с Алексеем Шевцовым, погибшим в зоне СВО

Группа "Новосибирск скорбит" в ВК

Бойца ЧВК «Вагнер» и кавалера «Окопного креста» Алексея Шевцова похоронили в Колыванском районе Новосибирской области.

Житель Новосибирской области 44-летний Алексей Шевцов геройски погиб во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. 10 марта с ним простились земляки в селе Королевка Дзержинского района. Информация об этом появилась в паблике «Новосибирск скорбит».

Алексей Васильевич Шевцов родился в селе Королевка, после школы поступил в Новосибирский аграрный университет, затем работал в Королевском совхозе. В 2010 году начал учительствовать в местной школе. В октябре 2022 года он добровольно вступил в ЧВК «Вагнер». За мужество при выполнении сложных боевых задач был награжден «Окопным крестом» Вагнера.

20 февраля 2023 года Алексей Шевцов погиб. Похоронили его на кладбище в Бобровиченске.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким героя.



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