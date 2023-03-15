В Новосибирской области снизили грузоподъёмность ледовых дорог из-за оттепели

Фото: ГУ МЧС НСО

МЧС предупредило жителей Новосибирской области об изменении грузоподъёмности ледовых дорог.

Грузоподъёмность ледовых дорог в Ордынском районе снизили до пяти тонн. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ограничения действуют на территории обеих ледовых переправ в Ордынском районе в направлениях «Спирино – Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка» с сегодняшнего дня. Изменение грузоподъёмности связано с весенней оттепелью, уточнили в МЧС.

«За несанкционированный выезд на лёд предусмотрена административная ответственность по ст. 4.8 «Нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах» закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» несоблюдение требований Правил является административным правонарушением», — напомнили в ведомстве.

Кроме того, с 1 марта выезд на любом виде транспорта на ледовое покрытие водоемов запрещен, а движение на автомобилях безопасно лишь на официально действующих ледовых переправах, добавили в МЧС.

Напомним, ранее из-за гололёда в Новосибирске объявили желтый уровень погодной опасности.