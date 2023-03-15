В общежитии СибГУТИ в Новосибирске начался пожар из-за фритюрницы в кафе

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Загоревшаяся фритюрница подожгла стены общежития СибГУТИ в Новосибирске.

Рано утром в среду, 15 марта, в общежитии СибГУТИ на улице Бориса Богаткова произошел пожар. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Когда пожарные прибыли в здание в 6:48, горели стены кафе на первом этаже общежития. Оказалось, что источником распространения огня была горящая фритюрница. В 6:55 пожар потушили.

Из-за пожара из общежития эвакуировали около 200 человек. Никто не пострадал.

Кафе в это время было закрыто для посетителей, но внутри был повар. Что именно послужило причиной пожара, предстоит узнать специалистам МЧС и правоохранительных органов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Академгородке Новосибирска загорелся корпус Высшего колледжа информатики НГУ. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пожар потушили за 14 минут.