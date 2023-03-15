Врач из Самары рассказала об особенностях протекания гепатита С на ранней стадии

Freepik, authors: jarun011

По словам самарского врача Елены Стребковой, на ранней стадии хронический гепатит С протекает бессимптомно.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук Елена Стребкова рассказала об особенностях протекания гепатита С на ранней стадии. По ее словам, он протекает бессимптомно и клинически никак не проявляется, пишет sovainfo.ru.

Врач отметила, что некоторые пациенты узнают о диагнозе при плановом обследовании. Среди основных симптомов вирусного заболевания печени: слабость, вялость, утомляемость. Однако болями гепатит С сразу не проявляется, уточнила специалист.

Стребкова объяснила, что вакцины от гепатита С нет. Чтобы не заразиться она соблюдать некоторые меры безопасности. Например, использовать барьерные средства защиты при половых контактах, отказаться от татуировок, пирсинга, необоснованных косметологических процедур, где используют нестерильные иглы и другие инструменты.

Напомним, врач назвала симптомы для незамедлительного обращения к врачу.