Врач Мясников рассказал о пользе популярного грузинского блюда

Freepik, authors: Gins Wang

По словам врача Александра Мясникова, в составе грузинского блюда сациви есть куриное филе, которое оказывает положительное влияние на тонус мышц.

Врач Александр Мясников рассказал о пользе популярного грузинского блюда сациви. По его словам, куриное филе в составе блюда богато белком, который легко усваивается, а также является важным для укрепления мышц, пишет ФАН.

Кроме того, как отмечает специалист, еще один полезный ингредиент блюда — грецкие орехи. Они уменьшают уровень вредного для организма холестерина, улучшают работу мозга, а также укрепляют стенки сосудов.

«Не сказано, какая самая главная польза сациви. Это то ощущение счастья, когда ты его ешь. А самое большое разочарование — когда ты все ложкой выскреб, и оно закончилось», — добавил Мясников.

Напомним, шеф — повар назвал блюдо на завтрак, которое удивит любую женщину.