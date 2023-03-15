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общество

Врач назвала продукты, повышающие женское либидо

Фото Врач назвала продукты, повышающие женское либидо
Фото Врач назвала продукты, повышающие женское либидо

Freepik, authors: Albina Gavrilovic

Врач-эндокринолог Елена Жучкова рекомендует есть перец и авокадо для повышения женского либидо.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова назвала продукты, повышающие женское либидо. По ее словам, к ним относятся прежде всего те, что содержат фитоэстрогены — это соя и все, что на ее основе, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, в этот список специалист добавила и спаржу. Она богата витамином Е и фолацином, что положительно влияет на кровообращение и женскую репродуктивную систему.

Эндокринолог добавила, что рыба и морепродукты нужны для выработки женских гормонов. А хорошими афродизиаками являются клубника и гранат.

«Киви и мандарины богаты витамином С, флавоноидами — они повышают иммунитет и настроение и, как следствие, благотворно влияют на либидо», — уточнила эксперт.

По словам Жучковой, шоколад, банан и мороженое способствуют выработке серотонина и дофамина.

«Авокадо богат витаминами и повышает женскую фертильность. Орехи — особенно грецкий, миндаль, кедровые орехи, позитивно влияют на женское либидо», — отметила она.

В заключении врач-диетолог заявила, что жгучий перец чили улучшает кровообращение и повышает женское либидо. Однако она предупредила. что людям с желудочно- кишечными расстройствами лучше отказаться от него.

Напомним, эндокринолог рассказала о простой привычке, которая продлевает молодость.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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врач
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эндокринолог
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