Заслуженный тренер РФ по футболу высказался об участии сборной России в чемпионате CAFA

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По мнению заслуженного тренера Росси по футболу Гаджи Гаджиева, не стоит относиться к чемпионату CAFA пренебрежительно, а российским футболистам нужно играть и не расслабляться.

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев высказался об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). По его словам, не стоит относиться к чемпионату CAFA пренебрежительно, а сборной нашей страны нужно играть и не расслабляться, пишет Pravda.Ru.

«Пренебрежительно к этому турниру не стоит относиться. Мы совсем недавно видели успешное выступление Марокко. Можно вспомнить наши игры с Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией. Нельзя было сказать, что мы заметно сильнее их», — считает Гаджиев.

Он отметил, что российской сборной по футболку нужно играть и не расслабляться. По мнению заслуженного тренера, исключение РФ из УЕФА или ФИФА является несправедливым.

«Футбол в мире развивается во многих странах гораздо динамичнее, чем у нас. Сейчас отличное время для работы. Необходимо решать глобальные вопросы, развивать футбол», — подытожил эксперт.

Напомним, в Новосибирской области тренер по легкой атлетике выиграл 1 млн рублей в лотерею.