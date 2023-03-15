Житель Новосибирска раскритиковал космонавта Анну Кикину за полёт на американском корабле

Фото: Роскосмос

Жители Новосибирска поддержали идею мэра города увековечить имя космонавта Анны Кикиной.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил увековечить имя космонавта Анны Кикиной, наряду с лётчиком Александром Покрышкиным и инженером Николаем Гариным-Михайловским. Решение об этом примут ко Дню города в 2023 году.

Корреспондент Сиб.фм спросил у новосибирцев , знают ли они свою землячку Анну Кикину и как считают возможным увековечить её имя.

Как показал опрос Сиб.фм, каждый второй в Новосибирске слышал о полете Анны Кикиной в космос и считают правильным назвать в честь нее школу или улицу.

Одна из жительниц Новосибирска предложила присвоить школе №29, в которой училась Кикина, ее имя. Другая сибирячка не прочь назвать любую городскую улицу в честь покорительницы космоса.

Впрочем, нашлись и те, кто скептически отнесся к космической миссии Анна Кикиной.

«Нет, а что она сделала? Слетала с американцами? Я бы на ее месте не полетел с американцам. Это наши враги», — сказал Петр.

Напомним, утром 12 марта корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 вернулся на Землю. В составе экипажа — космонавт из Новосибирска Анна Кикина.