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Житель Новосибирска раскритиковал космонавта Анну Кикину за полёт на американском корабле

Фото Житель Новосибирска раскритиковал космонавта Анну Кикину за полёт на американском корабле
Фото Житель Новосибирска раскритиковал космонавта Анну Кикину за полёт на американском корабле

Фото: Роскосмос

Жители Новосибирска поддержали идею мэра города увековечить имя космонавта Анны Кикиной.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил увековечить имя космонавта Анны Кикиной, наряду с лётчиком Александром Покрышкиным и инженером Николаем Гариным-Михайловским. Решение об этом примут ко Дню города в 2023 году.

Корреспондент Сиб.фм спросил у новосибирцев , знают ли они свою землячку Анну Кикину и как считают возможным увековечить её имя.

Как показал опрос Сиб.фм, каждый второй в Новосибирске слышал о полете Анны Кикиной в космос и считают правильным назвать в честь нее школу или улицу.

Одна из жительниц Новосибирска предложила присвоить школе №29, в которой училась Кикина, ее имя. Другая сибирячка не прочь назвать любую городскую улицу в честь покорительницы космоса.

Впрочем, нашлись и те, кто скептически отнесся к космической миссии Анна Кикиной.

«Нет, а что она сделала? Слетала с американцами? Я бы на ее месте не полетел с американцам. Это наши враги», — сказал Петр.

Напомним, утром 12 марта корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 вернулся на Землю. В составе экипажа — космонавт из Новосибирска Анна Кикина.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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