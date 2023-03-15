Житель Тюмени пожаловался на отсутствие жизненно-важного лекарства для льготников

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Тюменец не смог вовремя получить жизненно-важный его сыну-инвалиду препарат.

Житель Тюмени столкнулся с проблемой в получении жизненно-важного лекарства Ромиплостим для его сына, который внесен в реестр людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в льготном обеспечении необходимыми медикаментами на федеральном уровне, пишет МегаТюмень.

«1 марта 2023 года был выдан рецепт на получение препарата. Мы сразу обратились в нужную аптеку, там приняли заказ. Однако до сих пор он не получен, ожидается только к 21 марта», – рассказал тюменец.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения заявили, что забрать препарат мужчина может уже сегодня, 15 марта. Оно уже отгружено в аптеку.

«В 2023 году терапия лекарственным препаратом Ромиплостим на амбулаторном этапе по рецептам врача бесплатно в Тюменской области назначена двум пациентам. В регионе проблем с данной категорией препаратов нет», – добавили в ведомстве.

Напомним, в аптеках Новосибирской области вновь появится Тамоксифен.