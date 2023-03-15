Жителю Новосибирска вылечили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль в кишечнике

Vk.com/meshalkinclinic

В Новосибирске бригада хирургов успешно провела две операции 66 летнему пациенту с рядом серьезных заболеваний.

В феврале в НИМЦ им. Мешалкина поступил 66-летний мужчина с раковой опухолью сигмовидной кишки. Однако оперировать его было нельзя из-за целого букета сопутствующих заболеваний, среди которых был порок сердца, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и хроническая анемия. Информация об этом появилась в группе клиники в ВК.

Перед врачами стояла сложная задача. Открытую операцию на сердце делать было нельзя, поскольку из-за опухоли невозможно было применить искусственное кровообращение. И удалять опухоль при сердечной недостаточно тоже было нельзя.

Поэтому врачи вначале провели операцию по эндопротезированию аортального клапана, с помощью которой они решили проблему сразу четырех анатомических аномалий сердца и системы аорты пациента.

А через 12 дней пациенту успешно удалили раковую опухоль. При этом осложнений со стороны сердца, не возникло. В клинике сообщили, что пациент чувствует себя хорошо и готовится к химиотерапии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в клинике им. Мешалкина провели уникальную операцию на сердце.