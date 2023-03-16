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общество

69-летняя пенсионерка упала на льду перед поликлиникой №1 в Новосибирске

Фото 69-летняя пенсионерка упала на льду перед поликлиникой №1 в Новосибирске
Фото 69-летняя пенсионерка упала на льду перед поликлиникой №1 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске женщина упала на льду у входа в поликлинику №1.

Перед городской клинической поликлиникой №1 в Новосибирске поскользнулась и упала на лёд 69-летняя женщина. Её помогли подняться муж и прохожий. Об этом рассказал 71-летний супруг пожилой женщины сайту «Свидетель».

По словам мужчины, они приехали к больнице на машине, но припарковаться ближе ко входу не получилось из-за глубокой колеи, где лёд мог поцарапать дно автомобиля. До больницы пришлось идти пешком. Но выходя из машины, женщина поскользнулась и упала на лёд. Муж с трудом поднял её: ему помог проходящий мимо молодой человек.

После этого супружеской паре пришлось преодолеть 10-метровую ледяную горку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в травмпунктах Новосибирска появились очереди из-за гололеда. С 13 марта из-за постоянной смены температуры и перехода через ноль снег тает днём, замерзает ночью, и коммунальные службы не успевают очищать наледь, которая со временем превращается в толстый слой льда. В травмпунктах десятки людей разных возрастов сидят в очереди к врачу, на рентген, либо ожидают результатов снимка.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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