Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о запуске аэроэкспресса до Толмачево

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В Новосибирске планируют запустить электричку от Толмачёво до ж/д вокзала.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире «Радио России» рассказал о планах запуска электрички до аэропорта Толмачёво. Сроки проекта не определены, но уже существуют необходимые железнодорожные пути.

По плану, аэроэкспресс должен будет связывать два транспортных узла города: аэропорт Толмачёво и железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный». Аналогичные рейсы ходят в Москве, и столичный опыт вполне можно повторить в Новосибирске.

Чтобы запустить аэроэкспресс, необходимо решение РЖД. Железнодорожные пути от аэропорта до ж/д вокзала уже существуют, поэтому осталось определить, какие ж/д составы будут осуществлять рейсы, и какая для аэроэкспресса нужна инфраструктура.

Анатолий Локоть отметил, что по проекту есть серьёзные подвижки, но точных сроков строительства он назвать не может.

Для сравнения, ветка аэроэкспресса в Красноярске обойдётся государству и РЖД в 7 млрд рублей. 88% инвестиций в ветку аэроэкспресса вложит государство, остальные средства — ОАО «РЖД». Ориентировочный срок завершения работ — полтора года.