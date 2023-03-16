Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о запуске аэроэкспресса до Толмачево

Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о запуске аэроэкспресса до Толмачево
Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о запуске аэроэкспресса до Толмачево

Фото Сиб.фм

В Новосибирске планируют запустить электричку от Толмачёво до ж/д вокзала.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире «Радио России» рассказал о планах запуска электрички до аэропорта Толмачёво. Сроки проекта не определены, но уже существуют необходимые железнодорожные пути.

По плану, аэроэкспресс должен будет связывать два транспортных узла города: аэропорт Толмачёво и железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный». Аналогичные рейсы ходят в Москве, и столичный опыт вполне можно повторить в Новосибирске.

Чтобы запустить аэроэкспресс, необходимо решение РЖД. Железнодорожные пути от аэропорта до ж/д вокзала уже существуют, поэтому осталось определить, какие ж/д составы будут осуществлять рейсы, и какая для аэроэкспресса нужна инфраструктура.

Анатолий Локоть отметил, что по проекту есть серьёзные подвижки, но точных сроков строительства он назвать не может.

Для сравнения, ветка аэроэкспресса в Красноярске обойдётся государству и РЖД в 7 млрд рублей. 88% инвестиций в ветку аэроэкспресса вложит государство, остальные средства — ОАО «РЖД». Ориентировочный срок завершения работ — полтора года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13858
Жители Новосибирска увидят спектакль «Кипящие страсти» с Ниной Усатовой и Андреем Ургантом 15 марта
10060
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9613
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
9254
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска
8692
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8162
В Новосибирске жители составили рейтинг худших поликлиник города в 2GIS
7742
В Новосибирске при пожарах с начала года погибли 19 человек