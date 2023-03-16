Новосибирская область стала лидером по выводу на рынок многоквартирных домов

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По данным Единого Ресурса Застройщиков, в феврале 2023 года застройщики РФ вывели на рынок на 3,1% меньше МКД, чем годом ранее.

Всего по России было выведено на рынок 312 многоквартирных домов общей площадью 2,803 млн. квадратных метров. Новосибирская область — лидер в стране по этому показателю, отметил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. В регионе было выведено в продажу 35 МКД площадью 260,7 тысяч квадратов, это больше 9% от общероссийского показателя. При этом доля области в объёмах строительства жилья в стране меньше 3,5%.

«При снижающихся объёмах продаж много не всегда хорошо, затоваривание на рынке не выгодно ни застройщикам, ни покупателям. По сравнению с прошлым годом вывод МКД увеличился в 3,3 раза. После кризиса перепроизводства 2017 года обанкротились два Новосибирских застройщика из ТОП-5 по заделам. Конечно, кризис не был основной причиной, но как минимум, катализатором этих процессов», — уточнил эксперт.

Строительная отрасль одна из самых инерционных, бросить проект потратив деньги на площадку, коммуникации и получив проектное финансирование, без убытков невозможно. На сегодня начата реализация подавляющей части проектов, подготовленных в прошлые годы. Дальнейшего увеличения заделов ждать не стоит, заключил Сергей Николаев.

Напомним, в Новосибирске объёмы продаж новостроек в феврале выросли, но остаются ниже показателей 2022 года.