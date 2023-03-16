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Новосибирская область стала лидером по выводу на рынок многоквартирных домов

Фото Новосибирская область стала лидером по выводу на рынок многоквартирных домов
Фото Новосибирская область стала лидером по выводу на рынок многоквартирных домов

Фото: Максим Николаев

По данным Единого Ресурса Застройщиков, в феврале 2023 года застройщики РФ вывели на рынок на 3,1% меньше МКД, чем годом ранее.

Всего по России было выведено на рынок 312 многоквартирных домов общей площадью 2,803 млн. квадратных метров. Новосибирская область — лидер в стране по этому показателю, отметил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. В регионе было выведено в продажу 35 МКД площадью 260,7 тысяч квадратов, это больше 9% от общероссийского показателя. При этом доля области в объёмах строительства жилья в стране меньше 3,5%.

«При снижающихся объёмах продаж много не всегда хорошо, затоваривание на рынке не выгодно ни застройщикам, ни покупателям. По сравнению с прошлым годом вывод МКД увеличился в 3,3 раза. После кризиса перепроизводства 2017 года обанкротились два Новосибирских застройщика из ТОП-5 по заделам. Конечно, кризис не был основной причиной, но как минимум, катализатором этих процессов», — уточнил эксперт.

Строительная отрасль одна из самых инерционных, бросить проект потратив деньги на площадку, коммуникации и получив проектное финансирование, без убытков невозможно. На сегодня начата реализация подавляющей части проектов, подготовленных в прошлые годы. Дальнейшего увеличения заделов ждать не стоит, заключил Сергей Николаев.

Напомним, в Новосибирске объёмы продаж новостроек в феврале выросли, но остаются ниже показателей 2022 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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