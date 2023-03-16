Ресторан Skopin из Новосибирска вошел топ-100 заведений России

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Skopin стал единственным новосибирским рестораном в топ-100 заведений России.

Новосибирский ресторан Skopin вошел в сотню лучших заведений России по версии ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2023. Он стал единственным заведением из Новосибирска в топ-100.

Skopin открылся в 2008 году и остаётся относительно малоизвестным. Ресторан делает большой акцент на вина, блюда из морепродуктов и необычные авторские блюда, в том числе стейк из белых грибов.

В 2022 году в топ-100 вошли сразу 3 ресторана из Новосибирска: «Коробок», Pardon My French и «Жан Хуан Лу».

Проект WHERETOEAT начался в 2013 году как путеводитель по заведениям Санкт-Петербурга. Со временем охват увеличился до всей России, а чтобы определить лучшие заведения, учредили премию. Эксперты выбирают достойных претендентов методом тайного голосования.

Победитель 2023 года станет известен 7 апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что гастрономический эксперт Ника Ганич создала путеводитель по ресторанам и кухне Новосибирска. В ней она описала, в какие рестораны города стоит зайти любителям вкусной еды, что заказать, и что примечательно в местной кухне. В книге описаны туристические маршруты и отели для любителей комфортного отдыха, а также вынесены 40 авторских рецептов блюд от шеф-поваров Сибири.