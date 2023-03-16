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В Новосибирске блогера Алину Калинину отказалось везти такси

Фото В Новосибирске блогера Алину Калинину отказалось везти такси
Фото В Новосибирске блогера Алину Калинину отказалось везти такси

Pixabay.com , коллаж Сиб.фм

В Новосибирске блогер Алина Калинина в соцсетях пожаловалась на то, что водитель такси высадил ее из автомобиля.

В Новосибирске блогер Алина Калинина возмутилась новыми правилами проезда в такси «Яндекс Go» комфорт-класса. Об этом она сообщила в соцсетях. По словам Алины, когда она вызвала такси водитель заявил, что, если поездка продлится дольше, чем предположил Яндекс, то ей придется компенсировать это время из своего кошелька. Когда Алина отказалась это делать, водитель просто высадил ее из машины.

В начале марта также сообщалось о том, что в работе сервисов «Яндекс Такси» и Uber произошел сбой. В результате жители Новосибирска не могли вызвать такси через приложение. О проблемах с сервисом заявляли и жители других городов России.

Напомним, ранее сообщалось, что блогер Влад Бумага отсудил 940 тысяч рублей у бизнесменов из Новосибирска.

 

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